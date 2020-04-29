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ФИФА перечислит РФС 500 тысяч долларов
Телеканал Санкт-Петербург
  • Телеканал Санкт-Петербург
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Газета.Ru
ФИФА перечислит национальным ассоциациям по 500 тысяч долларов.В источнике
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РФС получит от ФИФА 500 тыс долларов в качестве финансовой помощи

Спорт БИЗНЕС Online 11:14
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РФС направит средства от УЕФА на развитие футбола в регионах

RT на русском 10:48
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РФС получит от ФИФА 500 тысяч

Бомбардир.ру 10:43
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