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ФИФА перенесла матчи отбора ЧМ-2022 в Азии из-за коронавируса
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Международная федерация футбола перенесла матчи отбора чемпионата мира - 2022 в Азии из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.В источнике
Подробнее о событии
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Чемпионат Азии по футзалу в Ашхабаде состоится в августе

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ФИФА решила перенести матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

Чемпионат 10:23
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Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса

Советский спорт 08:18 
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