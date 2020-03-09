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Газета.RuГазета.Ru
ФИФА перенесла матчи отбора ЧМ-2022 в Азии из-за коронавируса
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Международная федерация футбола перенесла матчи отбора чемпионата мира - 2022 в Азии из-за коронавируса, сообщает официальный сайт организации.В источнике
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Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса

Советский спорт 08:18 
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Отборочный турнир в Азии на ЧМ-2022 перенесен на неопределенный срок

Спорт-Экспресс 07:59
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ФИФА перенесла матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса

Sports.ru 07:48
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