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ФИФА планирует открыть третье трансферное окно
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Директор департамента регулирования футбола ФИФА Джеймс Китчинг заявил, что организация рассматривает возможность открытия третьего трансферного окна в условиях пандемии коронаивруса.В источнике
Подробнее о событии
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ФИФА рассматривает возможность ввести третье трансферное окно

РИА Новости 05:23
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В ФИФА рассказали о судьбе футболистов, чьи контракты истекут 30 июня

Газета.Ru 03:29
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ФИФА планирует открыть третье трансферное окно

Матч ТВ 03:12
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