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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США
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ФИФА призвала не наказывать футболистов, поддерживающих протесты в США.В источнике
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ФИФА призвала не наказывать игроков, выразивших солидарность с протестами

News.ru 05:57
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ФИФА – о жестах в поддержку Флойда: «Нужно руководствоваться здравым смыслом и учитывать контекст»

Бомбардир.ру 05:36
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ФИФА просит не наказывать футболистов за выражение солидарности с протестами в США

Спорт-Экспресс 05:21
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