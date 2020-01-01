НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
FAPL.ruFAPL.ru
IFAB продлил правило о пяти заменах на следующий сезон
RT на русском
  • RT на русском
  • Нева Спорт
  • Матч ТВ
  • УНИАН
  • Sports.ru
  • Sportliga.com
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • Metaratings
  • Telegraf.com.ua
  • Спорт-Экспресс
  • Bookmaker-ratings.ru
  • UA-Футбол
  • Футбол России
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил, что правило о пяти разрешенных заменах останется и на следующий сезон.В источнике
Подробнее о событии
alt

Правило пяти замен будет действовать и в следующем сезоне

Футбол России 11:25
alt

Правило пяти замен продлено на сезон-2020/21

Sports.ru 11:25
alt

Действие правила пяти замен продлено на следующий сезон

Матч ТВ 10:48
реклама
Главное
Новости