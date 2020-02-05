РФС отреагировал на информацию об отстранении России от ЧМ-2022
В Российском футбольном союзе отреагировали на информацию о возможном запрете сборной России на выступление на чемпионате мира 2022 года. «Мы не получали каких-либо уведомлений от ВАДА о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС, слова которой приводит «Чемпионат».В источнике
С чего всё начиналось
Накануне, 4 февраля, арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что WADA якобы направило России уведомление о невозможности участия сборной страны в ЧМ-2022.
РИА Новости вчера в 10:03