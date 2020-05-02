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ФИФА рассматривает переход на систему «весна-осень»
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Вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Виктор Монтальяни рассказал о том, что организация рассматривает переход на систему "весна-осень", передает Reuters.В источнике
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«Весна-осень» Европе не нужна. Никто не станет менять систему

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