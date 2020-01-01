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ФИФА разрешила лигам отказаться от системы VAR
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ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что лигам разрешено отказаться от системы VAR во время матчей.В источнике
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IFAB разрешил лигам не использовать ВАР после возобновления сезона

Sports.ru вчера в 15:55
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ФИФА позволит национальным чемпионатам отказаться от VAR

Metaratings вчера в 15:25
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ФИФА разрешила чемпионатам отказаться от ВАР

Спорт-Экспресс вчера в 15:25
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