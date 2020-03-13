НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sport24.ru
  • Газета.Ru
  • ТК Звезда
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • RT на русском
  • FootballHD
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Вести.Ru
  • Спорт день за днем
  • LiveSport.ru
В связи с эпидемией коронавируса ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные.В источнике
Подробнее о событии
alt

ФИФА рекомендует сборным отменить товарищеские матчи. У России запланированы игры со Швецией и Молдовой

Sport24.ru вчера в 16:48 
alt

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте и апреле

Sports.ru вчера в 16:45
alt

ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные в марте и апреле

Чемпионат вчера в 16:40
реклама
Главное
Новости