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ФИФА разрешила возобновленным чемпионатам отказаться от VAR
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что среди футболистов мадридского «Реала» заболевших коронавирусом не обнаружено, и команда скоро возобновит тренировки.В источнике
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ФИФА разрешила отказаться от VAR, в Европе новые случаи заражения футболистов. Главные карантинные новости футбола

Sport24.ru 03:00 
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ФИФА разрешила отказаться от VAR, Романов подписал контракт с «Монреалем», Мельгарехо близок к уходу из «Спартака» и другие ночные новости

Матч ТВ 02:00
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ФИФА разрешила отказаться от VAR, Романов подписал контракт с «Монреалем», Мельгарехо близок к уходу из «Спартака» и другие ночные новости

Sportbox.RU 02:00
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