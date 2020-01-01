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ФИФА разрешила лигам отказаться от системы VAR
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ФИФА на своем официальном сайте сообщила, что лигам разрешено отказаться от системы VAR во время матчей.В источнике
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ФИФА разрешила отказаться от VAR, Романов подписал контракт с «Монреалем», Мельгарехо близок к уходу из «Спартака» и другие ночные новости

Матч ТВ 02:00
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ФИФА разрешила отказаться от VAR, Романов подписал контракт с «Монреалем», Мельгарехо близок к уходу из «Спартака» и другие ночные новости

Sportbox.RU 02:00
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ФИФА разрешила лигам отказаться от системы VAR

Футбол России вчера в 16:49
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