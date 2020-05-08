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ФИФА временно разрешила командам проводить пять замен в матче
Вечерняя Москва
  • Телеканал 360°0:22
  • Piter.tv0:46
Международная федерация футбола (ФИФА) временно разрешила проводить командам пять замен в матче, сообщила пресс-служба организации.В источнике
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В европейских чемпионатах теперь можно будет производить по 5 замен за матч. Возможно, это коснется и Евро

Sport24.ru 12:45 
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Официально: ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года

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IFAB разрешил проводить по пять замен в турнирах, которые будут доиграны в 2020 году

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