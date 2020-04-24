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ФИФА выделит 150 миллионов долларов для всех футбольных ассоциаций
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В общей сложности около 150 миллионов долларов будут распределены среди 211 национальных футбольных ассоциаций по всему миру.В источнике
Подробнее о событии
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ФИФА выделит 150 миллионов долларов для всех футбольных ассоциаций

Sportbox.RU 10:17
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ФИФА потратит 150 млн долларов в качестве первого шага поддержки футбольного сообщества

Metaratings 10:02
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ФИФА распределит 150 млн долларов между 211 национальными ассоциациями

Sports.ru 09:57
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