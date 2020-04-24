НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в ЕвропеТихонов не намерен претендовать на пост главы СБРАлексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста МальцеваСелюк обвинил Кикнадзе в смерти СамохваловаSportbox.RUФИФА выделит 150 миллионов долларов для всех футбольных ассоциацийГазета.Ru9Газета.RuСпорт-ЭкспрессSports.ruRT на русскомLiveSport.ruFootballHDSportbox.RUНациональная служба новостейMetaratingsВ общей сложности около 150 миллионов долларов будут распределены среди 211 национальных футбольных ассоциаций по всему миру.В источнике КомментироватьПодробнее о событии ФИФА выделит 150 миллионов долларов для всех футбольных ассоциацийSportbox.RU 10:17ФИФА потратит 150 млн долларов в качестве первого шага поддержки футбольного сообществаMetaratings 10:02ФИФА распределит 150 млн долларов между 211 национальными ассоциациямиSports.ru 09:57рекламаГлавноеИсполком УЕФА призвал доиграть все национальные чемпионаты в ЕвропеТихонов не намерен претендовать на пост главы СБРАлексей Волков стал генеральным менеджером «Авангарда»В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста МальцеваСелюк обвинил Кикнадзе в смерти СамохваловаНовости