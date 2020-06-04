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ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых игроков
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Напомним, что из-за пандемии коронавируса Российская премьер-лига была приостановлена. Руководство первенства приняло решение о возобновлении чемпионата с 19 июня.В источнике
Подробнее о событии
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Гендиректор «Рубина» рассказал, когда клуб погасит долг за трансфер Уремовича

Татар-информ 10:08
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Сайманов: «Рубин» погасит долг перед «Олимпией» уже к августу. Сумма — € 20-30 тыс

Чемпионат 07:35
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Источник: ФИФА запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов

Советский спорт 07:31
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