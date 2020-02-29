Как стало известно «Чемпионату», жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. Соответствующее уведомление уже пришло в клубы. Решение может быть принято на следующем совете директоров КХЛ.