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ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Спорт-Экспресс
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  • RT на русском
ФХР направила копию этого письма в клубы КХЛ для ознакомления. Просьбу о повышении потолка зарплат федерация хоккея мотивирует интересами сборной России.В источнике
С чего всё начиналось
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Жёсткий потолок зарплат в сезоне-2020/2021 КХЛ может подняться до 1,3 млрд рублей

Как стало известно «Чемпионату», жёсткий потолок зарплат в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2020/2021 может составить не 900 млн рублей, как планировалось, а 1 млрд 300 млн. Соответствующее уведомление уже пришло в клубы. Решение может быть принято на следующем совете директоров КХЛ.
Чемпионат 07:12
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Зюзин: повышение потолка зарплат повысит уровень КХЛ и поможет сборной России

Чемпионат 14:35
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Битва за потолок зарплат в КХЛ продолжается. Его хотят поднять до 1,3 миллиарда

Спорт-Экспресс 09:15
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В КХЛ опровергли рассылку клубам уведомлений с новым потолком зарплат

РИА Новости 09:23
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