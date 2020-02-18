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ФК «Актобе» уволил главного тренера спустя месяц после назначения
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Руководство футбольного клуба «Актобе» отправило в отставку главного тренера команды Владимира Маминова. Об этом сообщает KazFootball со ссылкой на пресс-службу клуба.В источнике
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«Актобе» уволил Маминова через месяц после назначения из-за «напряженной обстановки»

Sport24.ru 16:03 
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«Актобе» уволил Маминова спустя месяц после его назначения

Metaratings 14:43
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Маминов отправлен в отставку с поста главного тренера «Актобе» после первого сбора

Чемпионат 11:32
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