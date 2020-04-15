Очередная жертва коронавируса: «Армавир» снялся с ФНЛ
Футбольный клуб «Армавир» стал жертвой пандемии коронавируса. В связи с введением карантина было принято решение о снятии команды с розыгрыша ФНЛ сезона-2019/2020. Об этом рассказал президент клуба Валентин Климко.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.
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