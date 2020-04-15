ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

Все футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии. "Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.