ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Все футбольные соревнования в России приостановлены минимум до 31 мая из-за пандемии. "Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.В источнике
С чего всё начиналось
"Вынужден сообщить, что в связи с тем, что "Армавир" не может выполнить все условия лицензирования на сезон 2020/2021, включая аттестацию академии клуба, а также в связи с непредсказуемой ситуацией в части продолжения соревнования, Джеван Крикорович Челоянц принял решение снять "Армавир" с первенства ФНЛ", – приводит слова Климко пресс-служба клуба.