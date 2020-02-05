ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина

Форвард и калининградский клуб уже четыре дня ведут переговоры. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин рассказал, что он ведёт переговоры с футбольным клубом «Балтика» (Калининград), который хочет арендовать футболиста до окончания сезона 2019/20.