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ИА DixiNews // Санкт-ПетербургИА DixiNews // Санкт-Петербург
ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина
ИА DixiNews // Санкт-Петербург
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:36
  • РЕН ТВ0:41
Форвард и калининградский клуб уже четыре дня ведут переговоры. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин рассказал, что он ведёт переговоры с футбольным клубом «Балтика» (Калининград), который хочет арендовать футболиста до окончания сезона 2019/20.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин подтвердил факт переговоров с клубом из ФНЛ

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.
РИА Новости вчера в 08:24
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