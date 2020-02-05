ФК «Балтика» заинтересовал Кокорина
Форвард и калининградский клуб уже четыре дня ведут переговоры. Нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин рассказал, что он ведёт переговоры с футбольным клубом «Балтика» (Калининград), который хочет арендовать футболиста до окончания сезона 2019/20.В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что общался с руководством калининградской "Балтики", выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) по поводу перехода в клуб.