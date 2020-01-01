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ФК «Динамо»: COVID-19 отправил пятерых на карантин
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. В эти дни в клубах РПЛ проводится тестирование на коронавирус. Выявлены заразившиеся в «Локомотиве», «Рубине», «Динамо» и «Краснодаре».В источнике
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Стал известен список заболевших коронавирусом игроков РПЛ

ProstoProSport 02:54 
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ФК «Динамо»: COVID-19 отправил пятерых на карантин

Век 02:15
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Тест на уверенность: готовы ли клубы к возобновлению РПЛ

Известия вчера в 17:00
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