ФК «Динамо»: COVID-19 отправил пятерых на карантин

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. В эти дни в клубах РПЛ проводится тестирование на коронавирус. Выявлены заразившиеся в «Локомотиве», «Рубине», «Динамо» и «Краснодаре».