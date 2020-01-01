НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Со „Спартаком“ хочется посоревноваться». Юран о «Химках» в РПЛ«Химки» получат из бюджета только 200 млн рублейГуберниев призвал Юрана и «Химки» не залезать в бюджетКто и за что раскритиковал решение завершить сезон в ФНЛПризеров ФНЛ наградят после окончания эпидемии коронавирусаГлавноеЦСКА продлил контракт с ГончаренкоЗагитова получила водительское удостоверениеМенеджер Нурмагомедова: «Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение»В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021Рудковская назвала Тутберидзе современной ТарасовойЕвро-футбол.ру«Химки» могут объединиться с клубом из ПФЛСпорт день за днем118Piter.tv0:46Подмосковные «Химки» которые финишировали на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и получили путевку в Премьер-лигу, могут объединиться с «Родиной», играющей в ПФЛ.В источнике Комментировать15Подробнее о событии «Химки» и «Родина» могут объединитьсяSoccer.ru 04:53 «Химки» пройдут лицензирование для РПЛСпорт день за днем 07:23«Рейтинг Букмекеров»: «Химки» подали документы на участие в РПЛБомбардир.ру 07:21рекламаЕщё по теме«Со „Спартаком“ хочется посоревноваться». Юран о «Химках» в РПЛ«Химки» получат из бюджета только 200 млн рублейГуберниев призвал Юрана и «Химки» не залезать в бюджетКто и за что раскритиковал решение завершить сезон в ФНЛПризеров ФНЛ наградят после окончания эпидемии коронавирусаГлавноеЦСКА продлил контракт с ГончаренкоЗагитова получила водительское удостоверениеМенеджер Нурмагомедова: «Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение»В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021Рудковская назвала Тутберидзе современной ТарасовойНовости