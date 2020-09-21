НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Vprognoze.ruVprognoze.ru
ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько
Футбол России
  • Футбол России
  • Российская газета
  • РБК спорт
  • Матч ТВ
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Аргументы и Факты
  • Спорт-Экспресс
  • Soccer.ru
  • НовостиВолгограда.ру
  • PROСПОРТ Казахстан
  • ODDS.ru
  • LiveResult.Ru
  • Sports.ru
  • RT на русском
  • Спорт день за днем
  • Тульский футбол
  • Pravda.Ru
  • The Moscow Post
  • Soccernews.ru
  • Чемпионат
  • Радио 1
  • Газета.Ru
  • 56orb.ru
Футбольный клуб «Химки» остался без главного тренера. Сегодня подмосковный клуб сообщил об отставке 44-летнего тренера Дмитрия Гунько.В источнике
43
Подробнее о событии
alt

«Динамо» после евросезона победило «маленькую командочку», перемены в «Химках». Главное за 21 сентября

Футбол России 14:18
alt

Гунько во второй раз за день поблагодарил за поддержку. Предыдущий пост он удалил

Спорт-Экспресс 10:50
alt

Спортивный директор «Химок» Егоров вслед за Гунько покинул клуб

Soccernews.ru 11:22
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости