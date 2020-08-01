«Химки» официально сообщили об уходе Юрана
«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном. В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа.В источнике Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08