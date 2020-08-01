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«Химки» официально сообщили об уходе Юрана
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«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном. В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа.В источнике
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Александр Зайцев
спортсмен
Мы будем расторгать контракт с Юраном. Мы не смогли договориться об условиях его личного контракта. После успехов в Кубке России он попросил довольно большого увеличения личного контракта. Мы не готовы к этому, поэтому вынуждены были предложить расторгнуть контракт.Коммерсантъвчера в 13:08
Подробнее о событии
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«Химки» официально объявили о расставании с Юраном

Вести.Ru 05:30
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В «Химках» причиной расставания с Юраном назвали расхождения по поводу условий контракта

Sport24.ru 04:45 
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Официально: Юран покинул «Химки»

Матч ТВ 04:40
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