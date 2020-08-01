НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Химки» уволили главного тренера ЮранаИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директораГунько назначен главным тренером футбольного клуба «Химки»Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»Главное«Химки» официально сообщили об уходе Юрана«Спартак» отложил объявление о трансфере КокоринаПлющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу КосторнойФерстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при ВеликобританииДзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желанияхRT на русском«Химки» официально сообщили об уходе ЮранаЕвро-футбол.ру20Евро-футбол.руBookmaker-ratings.ruSports.ruRT на русскомSoccer.ruФутбол РоссииСпорт день за днемMetaratingsЧемпионатМатч ТВАргументы и ФактыLife.ruИзвестияОбщественная служба новостейРоссийская газетаLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессВечерняя МоскваФАННТВ«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном. В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа.В источнике Комментировать254Подробнее о событии «Хотим видеть спорт, а не игры чиновников в кабинетах». Фанаты «Химок» написали открытое письмо в поддержку ЮранаSport24.ru 07:04Гендиректор «Химок» объяснил причину увольнения ЮранаВести.Ru 05:54Официально: Юран покинул «Химки»Матч ТВ 04:40рекламаЕщё по теме«Химки» уволили главного тренера ЮранаИгроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директораГунько назначен главным тренером футбольного клуба «Химки»Три игрока «Спартака» перейдут в «Химки»Главное«Химки» официально сообщили об уходе Юрана«Спартак» отложил объявление о трансфере КокоринаПлющенко опроверг слова Тутберидзе по переходу КосторнойФерстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при ВеликобританииДзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желанияхНовости