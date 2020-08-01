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«Химки» официально сообщили об уходе Юрана
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«Химки» заявили о расставании с главным тренером Сергеем Юраном. В специальном заявлении на официальном сайте клуба уточняется, что специалист покинул пост наставника в субботу, 1 августа.В источнике
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