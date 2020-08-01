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ФК «Химки» официально объявил об уходе Юрана с поста главного тренера
Soccer.ru
  • Моя Москва.онлайн0:45
  • Мой Брянск0:55
Сергей Юран в субботу, 1 августа, покинул пост главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки». Об этом сообщила пресс-служба команды.В источнике
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Экс-генсек РФС: расставание «Химок» с Юраном выглядит странным

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