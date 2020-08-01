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«Химки» объявили об уходе Юрана с поста главного тренера
Спорт-Экспресс
  • Моя Москва.онлайн0:45
  • Мой Брянск0:55
«Химки» официально объявили о расставании с главным тренером Сергем Юраном. Он покинул пост, так и не проведя с командой ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.В источнике
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Подробнее о событии
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«Химки» официально объявили о расставании с Юраном

Вести.Ru 05:30
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Официально: Юран покинул «Химки»

Матч ТВ 04:40
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Официально: Юран покинул «Химки»

Футбол России 04:37
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