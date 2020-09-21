ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько

Футбольный клуб «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 21 сентября.