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ФК «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько
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Футбольный клуб «Химки» подтвердил отставку главного тренера Дмитрия Гунько. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в понедельник, 21 сентября.В источнике
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Подробнее о событии
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Гунько во второй раз за день поблагодарил за поддержку. Предыдущий пост он удалил

Спорт-Экспресс 10:50
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«Химки» подтвердили отставку главного тренера Гунько и спортивного директора Егорова

Sport24.ru 10:36 
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«Химки» объявили об уходе Гунько. Он возглавил команду 1 августа

Sports.ru 10:20
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