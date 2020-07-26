ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова

ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Ранее уже появлялась информация, что футболист желает присоединиться к команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов.