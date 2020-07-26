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Кубань 24Кубань 24
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
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ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Ранее уже появлялась информация, что футболист желает присоединиться к команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов.В источнике
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