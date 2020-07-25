ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
В текущем сезоне Смольников сыграл за «Зенит» 18 матчей. Он отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами, сообщает Metaratings.ru. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» покинул Йон Гудни Фьолусон и Мануэл Фернандеш.В источнике
С чего всё начиналось
Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».
Bookmaker-ratings.ru 02:42