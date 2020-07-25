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Кубань 24Кубань 24
ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова
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В текущем сезоне Смольников сыграл за «Зенит» 18 матчей. Он отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами, сообщает Metaratings.ru. Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» покинул Йон Гудни Фьолусон и Мануэл Фернандеш.В источнике
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С чего всё начиналось
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Смольников подписал контракт с «Краснодаром»

Защитник Игорь Смольников принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». По информации Metaratings.ru, 31-летний защитник подписал соглашение с «Краснодаром», за который выступал с 2012 по 2013 годы до перехода в стан «сине-бело-голубых».
Metaratings вчера в 18:57
Подробнее о событии
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Защитник «Зенита» Смольников подписал контракт с «Краснодаром»

Кубанские новости 04:34 
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Metaratings: Смольников стал игроком «Краснодара»

Bookmaker-ratings.ru 02:42
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Защитник «Зенита» подписал контракт с «Краснодаром»

Soccer.ru 01:29
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