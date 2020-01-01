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ФК «Краснодар» подписал защитника «Зенита» Смольникова на два года
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Смольников подписал двухлетний контракт с ФК «Краснодар». Также соглашение допускает продление контракта на один сезон. Контракт вступит в силу с 1 августа.В источнике
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