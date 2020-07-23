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ФК «Краснодар» покинул защитник Йон Фьолусон
Bookmaker-ratings.ru
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Добавим, исландский спортсмен вошел в состав «черно-зеленых» в 2018 году. В текущем сезоне он выступил в 10 матчах. Напомним, команду покинул вратарь Станислав Крицюк.В источнике
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Фьолусон покидает «Краснодар»

Евро-футбол.ру 02:40
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Защитник «Краснодара» Фьолусон покинет клуб

Газета.Ru 00:28
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Главный тренер «Краснодара»: «Защитник Йон Фьолусон покинет команду»

REGNUM вчера в 16:26
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