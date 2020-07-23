ФК «Краснодар» покинул защитник Йон Фьолусон

Добавим, исландский спортсмен вошел в состав «черно-зеленых» в 2018 году. В текущем сезоне он выступил в 10 матчах. Напомним, команду покинул вратарь Станислав Крицюк.