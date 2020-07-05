ФК «Краснодар» собирается купить аргентинского нападающего
Футбольный клуб "Краснодар" хочет купить нападающего из олимпийской сборной Аргентины Науэля Бустоса. Отдать за него клуб планирует от 7 до 10 млн евро. Однако на футболиста претендуют ещё 4 клуба: "Севилья", "Валенсия", "Порту", а также "Атлетико Минейро".В источнике
С чего всё начиналось
Науэль Бустос, 22-летний аргентинский нападающий, выступающий на родине за «Тальерес», попал в сферу интересов российского клуба «Краснодар», сообщает LiveFMCordoba со ссылкой на аргентинское издание Mundo.