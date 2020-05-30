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Кубань 24Кубань 24
ФК «Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ в 2019 году
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Самым прибыльным клубом РПЛ стал «Зенит». Его чистая прибыль составила 547,2 млн рублей. На втором месте по этому показателю находится «Уфа» с прибылью в 370,9 млн рублей.В источнике
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