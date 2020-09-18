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ФК «Краснодар» сыграет с «Химками» в домашнем матче
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Последняя игра между клубами состоялась 10 лет назад в ФНЛ. Для дружины Мурада Мусаева предстоящий матч — отличная возможность улучшить свое турнирное положение.В источнике
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«Химки» обречены в Краснодаре. Прогноз на матч 8-го тура РПЛ

Bobsoccer 02:02
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«Краснодар» примет «Химки» в матче РПЛ

Кубанские новости 00:34 
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«Краснодар» — «Химки»: прогноз Владислава Радимова на матч 8-го тура чемпионата России

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