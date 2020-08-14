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ФК «Локомотив» расторг контракт с вратарем Медведевым
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Московский футбольный клуб "Локомотив" расторг контракт с вратарем Никитой Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике
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«Чемпионат»: Медведев подпишет контракт с «Рубином»

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Медведев, покинувший «Локомотив», может перейти в «Рубин»

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