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Газета.RuГазета.Ru
«Милан» обыграл «Ювентус» в Серии А
RT на русском
  • Известия0:33
"Милан" одолел "Ювентус" в матче 31-го тура чемпионата Италии.В источнике
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Леан после победы над «Ювентусом» поблагодарил Ибрагимовича

Спорт-Экспресс 19:42
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«Ювентус» проиграл «Милану», пропустив трижды за шесть минут

Матч ТВ 17:43
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Это лучший «Милан» за годы: суперкамбэком с «Юве» (3 гола за 5 минут!) спасли интригу в Серии А

Sports.ru 19:27
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