ФК «Мордовия» не выступит в ФНЛ

Поскольку клуб не был допущен для лицензирования РФС, он не сможет подать апелляцию в штатном порядке. Это означает, что «Мордовия» не выступит в ФНЛ. При этом вопрос о ее участии в турнире ПФЛ может быть рассмотрен исполкомом РФС в индивидуальном порядке.