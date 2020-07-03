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Татар-информТатар-информ
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
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Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.В источнике
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«Рубин» готовится к проведению матча с «Оренбургом» 5 июля

Чемпионат 06:07
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«Рубин» готовится провести матч с «Оренбургом» 5 июля

Матч ТВ 05:44
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«Оренбург» попросил «Рубин» о переносе матча на 19 июля

Sports.ru 04:27
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