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Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
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Футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче буквально разгромил соперников. Два мяча в ворота противника забил Александр Кокорин, по одному году на счету Андрея Мостового и Кристиана Нобоа. Также гол в ворота своей команды забил Тимур Аюпов.В источнике
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