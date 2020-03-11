Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче буквально разгромил соперников. Два мяча в ворота противника забил Александр Кокорин, по одному году на счету Андрея Мостового и Кристиана Нобоа. Также гол в ворота своей команды забил Тимур Аюпов.