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ФК «Оренбург» принимает «Спартак»
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Встреча пройдет в рамках 22 тура Чемпионата России по футболу.В источнике
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Сдержит ли «Спартак» Деспотовича?

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Sport24.ru вчера в 23:13 
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