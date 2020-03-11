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ФК «Оренбург» сыграет сегодня перенесенный матч РПЛ с «Сочи»
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Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 11 марта. Начало матча — в 21.30 по оренбургскому времени (19.30 МСК). Трансляция пройдет на телеканале «Матч Премьер».В источнике
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Подробнее о событии
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Сочи - Оренбург. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 18

Матч ТВ 11:50
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РПЛ. «Сочи» — «Оренбург». Прямая трансляция

Sport24.ru 11:16
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«Сочи» — «Оренбург»: прямой эфир матча начнётся в 19:30

Чемпионат 09:55
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