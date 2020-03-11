ФК «Оренбург» сыграет сегодня перенесенный матч РПЛ с «Сочи»

Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 11 марта. Начало матча — в 21.30 по оренбургскому времени (19.30 МСК). Трансляция пройдет на телеканале «Матч Премьер».