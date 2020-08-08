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«Ростов» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
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"Ростов" обыграл "Тамбов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0.В источнике
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