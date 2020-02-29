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«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
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«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.В источнике
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Лапочкин с помощью ВАР отменил удаление защитника «Ахмата» Ненахова в матче с «Ростовом»

Sports.ru вчера в 14:23
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Лапочкин отменил удаление игрока «Ахмата» после 5-минутного совещания. Объясняем почему

Чемпионат вчера в 13:35
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«Ростов» сыграл вничью с «Ахматом» в 20-м туре чемпионата России

РИА Новости вчера в 13:07
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