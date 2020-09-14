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Rostov gazetaRostov gazeta
ФК «Ростов» не смог обыграть «Локомотив»
Metaratings
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Во втором тайме «Локомотив» полностью ушел в оборону. Счет клубы открыть так и не смогли. Ранее ФК «Ростов» потерял несколько игроков.В источнике
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Два удара за два матча. «Локомотив» в серой зоне

Soccer.ru вчера в 16:53
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Ионов – о матче с «Локомотивом»: мы контролировали игру и недовольны результатом

Metaratings вчера в 15:50
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Ионов: «„Ростов“ контролировал всю игру с „Локомотивом“, так что результатом недовольны»

Sport24.ru вчера в 15:43 
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