«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Футболисты «Ростова» обыграли тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1.