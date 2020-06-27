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«Ростов» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Наше время (г. Ростов-на-Дону)
  • Известия0:49
Футболисты «Ростова» обыграли тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Ростове-на-Дону встреча завершилась со счетом 2:1.В источнике
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«Ростов» выиграл у тульского «Арсенала»

LiveSport.ru 14:58
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«Ростов» победил «Арсенал» – 2:1. Забили Мамаев и Ионов

Sports.ru 14:58
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«Ростов» — «Арсенал» — 2:1. Обзор матча

Sport24.ru 15:31 
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