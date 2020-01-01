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ФК «Ростов» получил от области 525 миллионов рублей
Футбол России
  • Футбол России
  • Блокнот Ростов-на-Дону
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
Футбольный клуб «Ростов» получил крупную областную субсидию. Об этом пишет пресс-служба областного Министерства спорта.В источнике
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ФК «Ростов» из бюджета области выделили 525 млн рублей

Блокнот Ростов-на-Дону 09:55
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ФК «Ростов» получит более 500 млн рублей из регионального бюджета в 2020 году

Интерфакс - Россия 09:46
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ФК «Ростов» получил от области 525 миллионов рублей

161.ru 09:36
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