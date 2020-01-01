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ФК «Ростов» сегодня на выезде сыграет с московским «Динамо»
ФК Ростов
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ФК «Ростов» сегодня на выезде сыграет с московским «Динамо». Встреча российской Премьер-лиги начнется на столичном стадионе «ВТБ Арена» в 19:00.В источнике
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Паршивлюк, Скопинцев, Фомин сыграют с первых минут у «Динамо»; Козлов, Еременко, Ионов – в старте «Ростова»

Бомбардир.ру 11:09
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«Динамо» – «Ростов». Стартовые составы команд

Советский спорт 11:03
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«Динамо» — «Ростов: Фомин и Еременко выйдут на поле с первых минут

Спорт-Экспресс 10:42
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